人気コスプレイヤーえなこが29日までに自身のインスタグラムを更新。ティアラ＆ホワイトドレス姿を披露した。「公式通販サイト『えなこみゅ』でバースデーグッズの通販が始まりました」と報告し、純白のドレスでティアラを着けている写真をアップ。そして、「毎年恒例のパンフレットや缶バッジ、そして通販限定のアクスタも…私のアクスタを一緒に連れて行って写真を撮っている方がたくさんいたので持ち運びしやすいサイズも