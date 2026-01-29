ガールズグループ・IS:SUEが28日、千葉・LaLa Arena TOKYO-BAYで開催されたB.LEAGUE「千葉ジェッツvs宇都宮ブレックス」戦に登場した。【ライブ写真】キュートな笑顔で手を振るIS:SUEジャンボくん＆STAR JETSとの集合写真も千葉ジェッツのユニフォームを着用したIS:SUEが登場すると大きな歓声が上がり、力強いパフォーマンスが光る「Breaking Thru the Line」と「No Game Over」を披露。エネルギッシュなステージで、試合前