ラオスでの児童買春に関わるブログを運営するため、サーバーを不正に契約したとみられる61歳の男が逮捕されました。大阪府のアルバイト・紀田浩容疑者（61）は2022年10月、サーバーを契約する際にうその住所や電話番号を登録した疑いがもたれています。警視庁によりますと、紀田容疑者は「ラオスの帝王ラオジー」というブログの運営のために、サーバーを契約したとみられています。ブログはラオスでの児童買春を示唆するもので、リ