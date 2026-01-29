魚津の冬の味覚、ウマヅラハギが8年ぶりに大漁となっています。寒波による海水温の低下が好影響を及ぼしていると見られます。未明の魚津漁港に次々と水揚げされたのは、長い顔が特徴のウマヅラハギです。富山県内の水揚げのうち、およそ半分を占める魚津漁港では、冬に獲れるものを「魚津寒ハギ」として、漁協などがブランド化しています。ここ数年は、漁獲量が年間で100トンを下回る不漁が続いていましたが、きょう一日だけでなん