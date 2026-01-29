3月7日開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）の追加対戦カード会見が29日に行われ、秋元強真が元ベラトール王者のパッチー・ミックスと対戦することが発表された。契約体重は66キロフェザー級。昨年のRIZINで4戦4勝と大活躍だった“超強真星”こと秋元。翌日に20歳の誕生日を迎える10代最後の日に、世界的強豪ファイターを迎え撃つ。【動画】秋元強真vsミックスがフェイスオフで一触即発！会見ではバチバチ挑発も秋元は昨年5月に