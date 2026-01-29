【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は28日に上院外交委員会の公聴会で「キューバの（独裁的な）体制が転換するのを望んでいる」と証言した。トランプ政権がベネズエラのマドゥロ大統領拘束に続き、キューバを標的にするとの臆測が強まりそうだ。ルビオ氏は両親がキューバ移民で、共産党一党独裁のキューバの体制に対する強硬姿勢で知られる。公聴会でルビオ氏は、キューバの独裁統治がなくなれば「米国にとって大きな利益にな