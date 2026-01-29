【全国の天気】日本海側は広く雪で、東北〜山陰を中心に大雪や吹雪になる所があるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、近畿や東海、関東は一部で雪が降りそうです。夜遅くにかけては、関東南部の平野部でも雪が降る可能性があります。奥多摩や箱根などは積雪となるかもしれません。雪道でのノーマルタイヤは危険ですので、冬用タイヤやチェーンを装着するようにしてください。また、地面がぬれている状況で気温が下が