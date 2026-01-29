【UEFAチャンピオンズリーグ】PSV 1−2 バイエルン（日本時間1月29日／フィリップス・スタディオン）【映像】相手サポーターがブチギレ！試合中にまさかの「リフティング」の瞬間バイエルンFWルイス・ディアスが試合中にリフティングを披露した場面があった。これには対戦相手のPSVのサポーターから大ブーイングを浴びせられている。日本時間1月29日にバイエルンはUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第8節でPSVと対戦した。