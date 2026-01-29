放送作家の野々村友紀子氏（51）が29日、自身のインスタグラムを更新。シュールな写真を掲載して話題を呼んでいる。野々村氏は「なんやこの写真」と投稿。お笑いタレントのケンドーコバヤシと、少々手狭な部屋で敷かれた布団の上に2人で座るシュールな写真を掲載した。実はこれ29日と2月5日に放送されるBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊」の一コマ。野々村氏は「部屋の構造上？壁を向いて談笑しています」と紹介した。