県内は1月30日にかけて上・中越の山沿いを中心に大雪となる所がある見込みです。交通障害などに注意・警戒が必要です。朝から雪が降りしきる魚沼市。除雪によって信号機が埋もれるほど積もっています。強い冬型の気圧配置の影響で上越と中越では30日にかけて山沿いを中心に大雪となる所がある見込みです。30日朝までに予想される24時間に降る雪の量は、多い所で上・中越の山沿いで70センチ、平地で40センチとなっています。〈住民