“越後味噌（えちごみそ）”の可能性を追求するプロジェクトの発表会が東京で開かれました。新潟市と新潟大学が進める味や香り、食感を可視化する研究「おいしさDX」と連携し、各味噌蔵の特徴を生かしたレシピを開発。飲食店で提供されるほか2月にはイベントが開かれる予定です。