【『「センパイのひみつ。」』「プロジェクトチーズケーキ」】 1月29日発売 価格：各880円 【拡大画像へ】 ヒーローズはBLレーベル「Re;zzコミックス」の第一弾として、『「センパイのひみつ。」』と「プロジェクトチーズケーキ」を1月29日に発売する。 また、「Re;zzコミックス」の発売を記念して、対象商品を2冊以上購入した人に