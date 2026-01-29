29日未明、新潟市中央区の住宅で火事がありました。この火事で80代の女性がケガをしたほか現場から1人の遺体が見つかっています。 建物から燃え上がる炎……火事があったのは新潟市中央区春日町の住宅です。警察と消防によりますと29日午前2時半ごろ、通行人から「火事です」と通報がありました。【付近の住民】「はじめは飲み屋さんと靴屋さんしか燃えてなかった。それがだんだん燃えてきて隣移ったら早かった」火はおよそ3時