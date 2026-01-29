秋田内陸縦貫鉄道によりますと、秋田内陸線の鷹巣－阿仁合間は大雪のため運転を見合わせていましたが、11:26阿仁合発の列車から運転を再開しました。一方、阿仁合－角館間は除雪用の車両が故障したため、終日運休となっています。阿仁合－角館間は先週の22日ごろから運休が続いています。運転再開の見通しはたっていないということです。運休区間の代行輸送はありません。