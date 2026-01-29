2月末で71年の歴史に幕を閉じる名鉄百貨店で、美術品の閉店セールが開かれています。2月28日で閉店する名鉄百貨店では、絵画や陶芸などあわせておよそ800点が、3割から半額ほどの価格で購入できます。瑠璃色のまだらが魅せる宇宙を感じさせる茶碗。岐阜県可児市の陶芸家・大平修さんが、織田信長も所有していたとされる「曜変天目茶碗」を再現した作品です。ほかにも、愛知県立芸術大学を卒業した世界的アーテ