NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第84話は、サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）が一緒に昼食へ向かう途中、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）とばったり出会う場面から始まる。そこで久しぶりに顔を合わせたトキとサワが、ようやく落ち着いて言葉を交わし、止まっていた関係が少しだけ動き出した。 参考：『ばけばけ』第85話、庄田（濱正悟）が錦織（吉沢亮）にある提案をもちかける サワと庄田が一