岡山空港からの上海線を運航する中国東方航空は、3月28日までとしていた全便運休を半年以上延長することになりました。 岡山県に連絡がありました。岡山～上海線は週5往復のダイヤですが、去年12月16日から今年3月28日まで、全便が運休しています。今回、運航する中国東方航空は、全便の運休を今年10月24日まで約7か月延長することを決めました。 岡山県によりますと、岡山～上海線は、去年11月には平均搭乗率が82%