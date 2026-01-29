２９日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。来月の衆議院選挙で自民党が勝利するとの観測が強まるなか、財政拡張を警戒した売りが優勢となった。 日本経済新聞電子版などは２８日夜、２月８日投開票の衆院選の序盤情勢調査で、自民党の議席数が単独過半数にあたる２３３議席を上回る見通しだと報道。高市早苗首相は２６日の党首討論会で、消費税減税の実施時期について「できるだけ早期に引き下げたい」と述べており、