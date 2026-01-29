飼い主思いの黒パグが話題に【写真を見る】一緒に寝ていたはずが…「お見舞いの品」とともに飼い主を見つめる愛犬愛犬と過ごす日々の中で、"胸がキューン"となる瞬間ってありますよね。今回は、腰が痛くて横になっていた飼い主さんに、愛犬のパグがとった行動がSNSで注目を集めました。いったいどんな投稿だったのでしょうか。■お気に入りのおもちゃを運んだ先は？話題になったのは、Xユーザーのゆっちゃん（@yuyu12021202）さん