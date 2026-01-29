卵入りだから麻婆なのにやさしい味「麻婆ほうれん草卵」【山本ゆりさんの冬野菜おかず】【画像で見る】ほうれん草はゆでてから切る？切ってからゆでる？ビタミンや鉄分などが豊富で栄養満点のほうれん草は、常備しておきたい冬野菜の筆頭。でも、食べ方がいまいちマンネリに。そこで、大人気の料理コラムニスト・山本ゆりさんに相談したところ、「見ただけでおいしいの分かるやつ。ほうれん草1わがあっという間になくなるレシピ」