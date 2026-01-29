ボストン・セルティックス vs アトランタ・ホークス日付：2026年1月29日（木）開催地：TDガーデン（Boston）最終スコア：ボストン・セルティックス 106 - 117 アトランタ・ホークス NBAのボストン・セルティックス対アトランタ・ホークスがTDガーデン（Boston）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリードし18-38で終了する。第2クォータ&#12