大谷翔平選手が全米野球記者協会の夕食会で行ったスピーチが、絶賛されています。自ら英語で語り聴衆の心をつかんだ表現とは？米国のファンからも「ショウヘイは最高だ」などと称賛されているのは、なぜでしょうか。成功したポイントを、英語コーチングスクール経営の専門家が解説します。（トライズ代表三木雄信）大谷選手の英語スピーチがまたもや絶賛されたのはなぜかメジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が1月24日、