3年前、名古屋市中区で男性を殺害し、7400万円相当の金品を奪った強盗殺人の罪などに問われている女の初公判で、女は起訴内容を否認しました。 【写真を見る】｢全面否定でお願いします｣ 貴金属買取店経営の男性への強盗殺人を否認 名古屋地裁で内田明日香被告(32) 「金品も生前にもらったもの」 起訴状などによりますと、名古屋市北区の無職・内田明日香被告（32）は2023年、中区新栄のマンションの一室で、貴金属買取店を経営す