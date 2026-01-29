丸三証券 [東証Ｐ] が1月29日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比18.5％増の39.4億円に伸びた。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益(非連結)は前年同期連結比75.4％増の19.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の20.0％→29.0％に大幅上昇した。 ※今期から非連結決算に移行。 株探ニュース