日本取引所グループ [東証Ｐ] が1月29日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比17.1％増の549億円に伸び、通期計画の650億円に対する進捗率は84.6％に達し、5年平均の75.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比29.2％減の100億円に減る計算になる