29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万3210円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3274.71円に対しては64.71円安。出来高は2万9611枚となっている。 TOPIX先物期近は3516ポイントと前日比21.5ポイント安、現物終値比7.65ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53210