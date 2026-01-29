宇部市交通局は2025年1月、路線バスを運転中、道路案内標識の支柱に衝突し乗客6人がケガをした事故を受け、58歳の男性運転手を停職2か月の懲戒処分にしたと発表しました。この事故は、2025年1月22日、山口市小郡で宇部市交通局の路線バスが道路案内標識の支柱に衝突し、乗客6人がケガをしたものです。運転していた58歳の男性運転手は「運転中に集中力が低下し、意識がぼんやりしていた」などと話していて、2025年12月、過失運転致