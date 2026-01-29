国務院報道弁公室は、1月28日午前に行った記者会見では、中央企業の高品質発展状況について紹介したほか、記者からの質問にも対応しました。中央企業とは国有企業のうち、中国中央政府が資産を保有する企業のことです。この記者会見で国有資産監督管理委員会の関係責任者が、2025年には中央企業の戦略的新興産業の売上高規模は12兆元（約263兆円）を超え、3年連続で「年間1兆元（約22兆円）」の喜ばしい成長を実現したと説明しまし