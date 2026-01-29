芸能プロダクションのボックスコーポレーションが、アイドルオーディションを開催することが決定した。ライブ配信プラットフォームSHOWROOMと連携して開催される。【写真】10周年ライブ開催を発表したマジカル・パンチラインボックスコーポレーションには、坂下千里子、相武紗季、戸塚純貴、井桁弘恵、南琴奈、安藤実桜、鷲見奏怜、マジカル・パンチラインらが所属。1980年の設立以来、テレビ、舞台、映画、CMなど多岐にわたる