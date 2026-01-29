『俳優座』出身の俳優・小野武彦と村井國夫が、養成所時代のエピソードを披露。同じく同期でマドンナ的存在だった栗原小巻をめぐり同期内で喧嘩沙汰になったことを明かした。【映像】名優揃い！超豪華な同期メンバー俳優の小野武彦と村井國夫が、1月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。養成所時代から63年たった今でも仲良しだという2人が、当時の思い出話に花を咲かせた。83歳の小野と81歳の村井は『俳優座