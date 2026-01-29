1月29日午前8時ごろ、熊本県玉名市横島町の国道501号で、小学校のスクールバスと大型車2台の合わせて3台が衝突しました。 【写真を見る】3台が衝突した現場1台は柵を突き破り畑に倒れる この事故の影響で現場付近の国道501号は通行止めとなっていましたが、午後0時34分に解除されました。 消防によりますと、この事故で小学校のスクールバスを運転していた60代の男性が病院に運ばれましたが、意識はあるというこ