東京・赤坂の交差点に内閣府の公用車が突っ込み7人が死傷した事故で、車が事故の際、時速130キロに到達していたことがわかりました。今月22日、港区赤坂の交差点で内閣府の公用車が赤信号を無視して乗用車に衝突して、1人が死亡し6人がケガをした事故で、警視庁は29日朝から実況見分を行っています。実況見分の結果、衝突した瞬間の公用車の速度が、時速130キロメートルに到達していたことが新たにわかりました。衝突の瞬間、ブレ