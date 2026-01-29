俳優の杏が、日本×フィンランド共同制作のWOWOWドラマ『連続ドラマW BLOOD & SWEAT』で主演を務めることが発表され、29日にメインビジュアルと特報映像が公開された。フィンランドの国民的俳優であるヤスペル・ペーコネンとのW主演で、“美しいほどに残酷”な連続猟奇殺人事件の真相を追う。【動画】「忘れられない経験」ドラマ撮影のためフィンランドに家族と3ヶ月滞在した杏の作品全8話のドラマは4月5日午後10時に放送