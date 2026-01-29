阪神の沖縄先乗り合同自主トレが29日、「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」で始まった。全体アップを終え、畠と早川が同時スタートで“宜野座一番乗り”でブルペン入り。畠は直球をメインに20球、早川は変化球を織り交ぜながら37球を投げ込んだ。工藤、桐敷、門別、椎葉なども初日から続々とブルペンに入り、入念に感覚を確かめていた。