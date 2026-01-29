歌手の藤あや子（64）が、31日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。演歌界きっての車好きとして知られる藤が、自身の思い出と“愛車遍歴”を振り返る。【最新番組カット】藤あや子が大興奮！初愛車として“JK時代”に乗り回していた52年前のトヨタ“高級セダン”の全貌今回のゲストは演歌界きっての車好きと聞いたMCのおぎやはぎ・小木博明から「演歌界は車好き多いでしょう