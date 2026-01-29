乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・2月3日に発売）の封入ポストカード第4弾が29日、公開された。鏡に映るもう1人の自分とハートを完成させる“双子”ショット。あどけない表情が光る。同写真集の撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。既に公開されている第2弾、3弾では、キュートな水着姿が印象的だ。ファースト写真集の発売から5年、グループのキャプテンに就任し、26歳と大人の階段を上る