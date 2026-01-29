去年、強盗目的で茨城県筑西市の住宅に押し入り、住人にけがをさせたとして男3人が逮捕されました。3人は事件の直前に栃木県内で起きた別の強盗傷害事件にも関与していて、トクリュウの実行役とみられています。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、会社員の葛西月光容疑者（23）ら男3人です。葛西容疑者らは去年11月、金品を奪う目的で茨城県筑西市の住宅に押し入り、住人の男性（49）をハンマーで殴るなどして、けがをさせた疑