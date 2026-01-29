成田空港の2025年の運用状況を発表するNAAの藤井直樹社長＝29日午前、成田空港成田国際空港会社（NAA）は29日、成田空港の2025年の空港運用状況を発表した。旺盛なインバウンド（訪日客）需要を受け、国際線で出入国した外国人旅客数は前年比10％増の延べ2390万人で、2年連続で過去最多を更新した。NAAによると、需要に合わせて新規就航や増便が活発となり、中国や米国路線を中心に数を伸ばした。藤井直樹社長は同日の定例記者