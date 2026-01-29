【UEFAチャンピオンズリーグ】ベンフィカ 4−2 レアル・マドリード（日本時間1月29日／エスタディオ・ダ・ルス）【映像】ベンフィカGKの「ヘディング弾」ベンフィカに所属するウクライナ代表GKのアナトリー・トルビンが、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の歴史に名を刻む劇的なゴールを記録。チームを敗退の危機から救うヘディングシュートに、本人や指揮官も驚愕している。ベンフィカは日本時間1月29日、CLリーグフェーズ第8