資生堂ジャパンとマツキヨココカラ&カンパニーは3月21日、「アネッサ マルチ コントロールUV ジェル」(参考小売価格1,628円)を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)とマツキヨココカラオンラインストアで発売する。「アネッサ マルチ コントロールUV ジェル」(参考小売価格1,628円)○アネッサ初のメンズ向けUVケア商品が登場アネッサは2025年、マツキヨココカラ&カンパニーとの