お笑いコンビ、ウエストランドとインフルエンサーりーちむ（22）が29日、都内で「『だから、晴れの日』レアルいちごが主役！特製晴苺パフェお披露目」岡山県PR発表会に出席した。岡山出身の井口浩之（42）、河本太（42）は「おかやま晴れの国大使」を務めている。昨年10月にインフルエンザで岡山のPRイベントを欠席した井口は「今回もインフルエンザにかかってしまいましたが、なんとか間に合いました」と苦笑した。ここで、りーち