oneは1月28日、「中学受験に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年1月8日〜1月9日、全国の18歳以上の男女で、自身または子どもが中学受験をした経験のある540名を対象にインターネットで行われた。○中学受験、3割が「よく分からないまま流されていた」中学受験をしていた当時のあなたの気持ちをお答えください中学受験を経験した人に当時抱いていた気持ちを聞いたところ、最も多かったのは「大変だが意味があると思っていた