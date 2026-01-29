強い寒気の影響で、石川県内では30日にかけ、再び大雪の恐れがあります。気象台では交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。強い冬型の気圧配置の影響で、29日の石川県内は雪となっています。午前11時の積雪は、白山河内で52センチ、金沢で38センチなどとなっています。気象台によりますと、30日昼前にかけて雪の降り方が強まり、予想より寒気が強まった場合には、警報級の大雪となる可能性があります。 30日正午までの24時間