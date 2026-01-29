◆ メジャー屈指の長距離砲がWBC初参戦へトロント・ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.内野手（26）が今年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として参戦すると現地時間28日、同代表公式Xが発表した。カナダ生まれ、ドミニカ共和国育ちのゲレロJr.は2019年のMLBデビューから通算183本塁打をマーク。2021年にはア・リーグトップの48本塁打・OPS1.002を記録してMVP投票2位にラン