不登校で将来が不安。進学も就職もしなかったらお金の心配も。悩む保護者からの相談保護者からのご質問子どもが不登校のままだった場合、将来のことを考えると不安しかありません。進学や就職ができるのか、学校に行かないことでかかるお金のことも。それに将来的に働かなかったら、一体どこまでお金の面倒を見ることになるのか...。このままで本当に大丈夫なのか、保護者としてどう考えたらよいのでしょうか？（ご質問は過去に椎