女優のニコール・リッチー（44）が、若い頃に多くのメイクを重ねていたことを「後悔している」と語った。現在は「引き算の美」を意識しており、「もっと早く自然なスタイルに移行すべきだった」と振り返る。 【写真】誕生ケーキのロウソクを吹き消そうとしてまさかの引火慌てる女優 Pop Sugarの取材でニコールは「自分らしく感じたいの」と語り、「20代の自分の写真を見ると、最初に思うのは『