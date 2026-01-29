認知症は世界中の患者やその家族に深刻な影響を与えており、医師らが認知症の初期兆候を察知して適切な予防や治療につなげることが必要とされています。新たにマサチューセッツ総合病院の研究チームが、医師の診察記録をスキャンして認知機能低下の兆候を特定するAIツールを開発しました。An autonomous agentic workflow for clinical detection of cognitive concerns using large language models | npj Digital Medicinehttps: