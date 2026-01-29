(C)創通・サンライズ バンダイナムコフィルムワークスは、5月27日に発売する「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」4K ULTRA HD Blu-ray+Blu-ray(品番：BCQA-0021)について、仕様変更することを発表。音声特典のオーディオコメンタリーが中止となり、追加特典として、シリーズ構成＆脚本を務めた榎戸洋司による新規書き下ろし小説「17バンチ事件」を封入する。 ほかには、スペシャルブックレッ