1月29日 午前11時47分分ごろ、関東地方で最大震度3の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で、静岡県内では伊豆市と東伊豆町で震度1を観測しました。この地震の震源地は千葉･南部。震源の深さは30キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは4.4と推定されています。