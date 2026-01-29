◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２９日、美浦トレセン重賞に初挑戦するウェイワードアクト（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父マクレーンズミュージック）の当該週はＷコースで単走。６ハロン８６秒２―１２秒７でリズム重視だった。山崎助手は「前回は骨折明けで６か月ぶりの競馬を使いましたが、今回も良い状態で牧場から戻していただいて、調教を控えながらでも思った